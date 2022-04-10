Китай выразил заинтересованность в гарантиях безопасности Украины - Арахамия

От Великобритании и США есть заявления о намерении рассматривать такой договор, однако нет окончательного согласия.

Китай выразил заинтересованность в формировании договора о будущих гарантиях безопасности Украины. Об этом в интервью каналу "ДніпроTV" заявил глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.

"Есть интерес КНР сейчас. Активно уже работает над документом", - сказал народный депутат.

Он также назвал страны, давшие устное согласие стать гарантами безопасности Украины после завершения войны. В их числе: Германия, Турция, Франция и Италия.

От Великобритании и США есть заявления о намерении рассматривать такой договор, однако нет окончательного согласия.

Ранее Арахамия отмечал, что переговоры Украины с Китаем об участии в гарантиях безопасности непростые.