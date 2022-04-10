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2022-04-10
Лина Костенко предложила новые названия для станций метро в Киеве: "От Бучанской до Героев Украины"
В Киеве могут измениться названия пяти станций метро. Украинская поэтесса Лина Костенко предлагает для них свои альтернативные названия.
Станцию "Дружбы народов" она предлагает переименовать в "единства Украины"или" Черная Гора"
"Берестейскую" - на "Бучанскую"или "Бандеровскую".
Для станции "Героев Днепра" Костенко предлагает названия "Героев Мариуполя" или же "Героев Украины".
Для "Минской" – "Варшавская", "Пагоня", "Вышгородская" и "Полесская".
А "Площадь Льва Толстого" может быть "Валерия Лобановского", "Евгения Патона", "Чикаленко", "Ивана Котляревского" или "Василия Стуса".
Алексей Ионов, politeka.net