В Госдуме фюрера РФ предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз

В РоSSии планируют наказать Евросоюз за недружественные санкции против РФ и россиян. Так, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно остановить экспорт газа в страны Евросоюза .

"В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями", — заявил Шеремет, сообщают росСМИ.

По его мнению, поставки газа должны быть остановлены до тех пор, пока Евросоюз не осознает, что агрессивная политика в отношении Москвы "пагубна и наказуема".