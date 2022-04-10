В Госдуме фюрера РФ предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз

Депутаты хотят наказать ЕС за санкции против РоSSии.

В Госдуме РФ предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз

В РоSSии планируют наказать Евросоюз за недружественные санкции против РФ и россиян. Так, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно остановить экспорт газа в страны Евросоюза.

"В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями", — заявил Шеремет, сообщают росСМИ.

По его мнению, поставки газа должны быть остановлены до тех пор, пока Евросоюз не осознает, что агрессивная политика в отношении Москвы "пагубна и наказуема".

Напомним, что запрет на экспорт роSSийского газа в Евросоюз – мечта Украины. Это позволило бы существенно ускорить нашу победу, поскольку валюта от реализации газа в ЕС позволяет РФ воевать.


Середа Елена, ZN.ua

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