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2022-04-10
В Госдуме фюрера РФ предложили временно прекратить поставки газа в Евросоюз
Депутаты хотят наказать ЕС за санкции против РоSSии.
В РоSSии планируют наказать Евросоюз за недружественные санкции против РФ и россиян. Так, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно остановить экспорт газа в страны Евросоюза.
"В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями", — заявил Шеремет, сообщают росСМИ.
По его мнению, поставки газа должны быть остановлены до тех пор, пока Евросоюз не осознает, что агрессивная политика в отношении Москвы "пагубна и наказуема".
Напомним, что запрет на экспорт роSSийского газа в Евросоюз – мечта Украины. Это позволило бы существенно ускорить нашу победу, поскольку валюта от реализации газа в ЕС позволяет РФ воевать.
Середа Елена, ZN.ua