РоSSияне устроили в Мариуполе "зачистку от нацистов" и убивают людей прямо на улицах, – Андрющенко

Враги также принудительно мобилизуют мужчин и массово сжигают убитых ими мирных жителей.

РоSSийские оккупационные войска устроили в Мариуполе "зачистку" и убивают мирных жителей прямо на улицах. Всех, кто любит Украину и не покорился оккупантам, россияне считают "нацистами", сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

РоSSияне установили в Мариуполе несколько блокпостов – преимущественно в Кальмиусском и Центральном районах. Они убивают горожан и даже публикуют свои фотографии рядом с погибшими. На одном из фото враг стоит рядом с убитым на дороге мужчиной в гражданской одежде.

"Во-вторых, зачистка – это уборка погибших и убитых с улиц. Заметают следы. Вчера мы получили первое фото подтверждения массового накопления тел погибших в районе Садков Кальмиусского района. Что в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте", а по районам", – сообщил Андрющенко.

Кроме того, враг производит "зачистку" принудительной мобилизацией мужчин в ряды боевиков "ДНР".

Андрющенко также подтвердил, что в Мариуполь отправили кадыровцев. Они являются частью подразделения росгвардии.

Напомним, оккупанты запустили в Мариуполе мобильные крематории "для заметания следов" уничтожения гражданских людей.

После того как доказательства массовых убийств мирных жителей в Буче шокировали весь мир, высшее руководство РоSSии приказало уничтожить все доказательства преступлений своей армии в Мариуполе. По оценке горсовета, жертвами россиян могли стать десятки тысяч мирных жителей Мариуполя.