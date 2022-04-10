Польские пограничники заявили о нападении белорусских силовиков

9 и 10 апреля белорусско-польской границе случилось два инцидента с участием белорусских силовиков, сообщает Погранслужба Польши .

По данным польской стороны, белорусские служащие забрасывали камнями и оскорбляли польские патрули.

Так, 9 апреля в районе деревни Дубиче-Церкевне белорусские служащие перебросили через ограждение на границе деревянный мостик и забросали камнями польский пограничный патруль. Также они выкрикивали оскорбления в адрес польских служащих, пишет польская сторона.

Погранслужба предполагает, что планировалась попытка нелегального перехода границы. Всего 9 апреля белорусско-польскую границу попытались перейти 14 иностранцев, в том числе граждане Турции, Ирака и Сирии.

Утром 10 апреля на участке границы рядом с деревней Черемха, белорусские служащие забросали камнями патрули польский патруль. В это время группа иностранцев незаконно пересекла границу, пишет польская погранслужба.

После этого задержали шесть граждан Йемена, четырех — Сирии и одного — Судана.

Всего в апреле было 300 попыток нелегального проникновения на территорию Польши .

W dn.09.04 na terytorium??pr?bowa?o nielegalnie przedosta? si? z??14 cudzoziemc?w- ob.Turcji,Iraku, Syrii. #PSGDubiczeCerkiewne - ?o?nierze??przerzucili drewnian? k?adk? przez concertin?,potem rzucali kamieniami i obra?ali patrole??-prawdopobnie mia?o doj?? przekroczenia granicy. pic.twitter.com/VCIh4SXhKN — Stra? Graniczna (@Straz_Graniczna) April 10, 2022