Польские пограничники заявили о нападении белорусских силовиков

Инциденты фиксируются второй день подряд.

Польские пограничники заявили о нападении белорусских силовиков
© politring.com

9 и 10 апреля белорусско-польской границе случилось два инцидента с участием белорусских силовиков, сообщает Погранслужба Польши.

По данным польской стороны, белорусские служащие забрасывали камнями и оскорбляли польские патрули.

Так, 9 апреля в районе деревни Дубиче-Церкевне белорусские служащие перебросили через ограждение на границе деревянный мостик и забросали камнями польский пограничный патруль. Также они выкрикивали оскорбления в адрес польских служащих, пишет польская сторона.

Погранслужба предполагает, что планировалась попытка нелегального перехода границы. Всего 9 апреля белорусско-польскую границу попытались перейти 14 иностранцев, в том числе граждане Турции, Ирака и Сирии.

Утром 10 апреля на участке границы рядом с деревней Черемха, белорусские служащие забросали камнями патрули польский патруль. В это время группа иностранцев незаконно пересекла границу, пишет польская погранслужба.

После этого задержали шесть граждан Йемена, четырех — Сирии и одного — Судана.

Всего в апреле было 300 попыток нелегального проникновения на территорию Польши.

W dn.09.04 na terytorium??pr?bowa?o nielegalnie przedosta? si? z??14 cudzoziemc?w- ob.Turcji,Iraku, Syrii.#PSGDubiczeCerkiewne - ?o?nierze??przerzucili drewnian? k?adk? przez concertin?,potem rzucali kamieniami i obra?ali patrole??-prawdopobnie mia?o doj?? przekroczenia granicy. pic.twitter.com/VCIh4SXhKN

— Stra? Graniczna (@Straz_Graniczna) April 10, 2022

Dzisiaj tj.10.04 nad ranem, na odcinku #PSGCzeremcha s?u?by??rzuca?y kamieniami w patrole??. W tym czasie grupa cudzoziemc?w nielegalnie przekroczy?a granic?.Osoby zatrzymano, to 6 ob.Jemenu,4 ob.Syrii i ob.Sudanu.
W tym miesi?cu by?o 300 pr?b nielegalnego przedostania si? do??. pic.twitter.com/xb7FfctVU5

— Stra? Graniczna (@Straz_Graniczna) April 10, 2022
По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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