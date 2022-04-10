"Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой": ВСУ пятый раз накрыли оккупированный аеродром

Мелитополь - это главный центральный узел - аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение.

Вооруженные Силы Украины уже в пятый раз накрыли аэродром Мелитополя, на котором фиксируется скопление роSSийских военных.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью роSSийскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Счастлив объявить "пятый" Мелитополь, который постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, рвалось часа два... Да, Мелитополь потихоньку становится Чернобаевкой, но ведь Мелитополь - это главный центральный узел - аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение. Опорный пункт и для Херсона, обеспечивающий связь Херсона, Запорожья и Мариполя", - отметил он.

Напомним, украинские военные регулярно уничтожают технику и личный состав армии рф на временно оккупированном военном аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. За время войны по нему были нанесены удары не менее 14 раз.