Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — глава ОВА

В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, информирует ZN.ua.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — глава ОВА
Фото иллюстративное
© ГСЧС Украины

РоSSийские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области. Разрушен инфраструктурный объект, также есть пострадавший, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть «прилеты» в разных районах. В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели пытались остановить несколько часов. Есть один пострадавший», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание.

«В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал», – добавил глава ОВА.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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