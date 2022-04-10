Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — глава ОВА
В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, информирует
РоSSийские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области. Разрушен инфраструктурный объект, также есть пострадавший, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в
«Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть «прилеты» в разных районах. В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели пытались остановить несколько часов. Есть один пострадавший», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание.
«В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал», – добавил глава ОВА.