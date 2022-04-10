У нас такое даже свиньям не дают: в сети показал "паек" роSSийских оккупантов

Одними из "боевых" тактик роSSийских оккупантов в Украине стали мародерство и убийства собак для последующего употребления их в пищу. Они выгребали из магазинов и домов все продукты питания, и сейчас стало понятно почему. РоSSия кормит своих солдат откровенными помоями, к тому же просроченными, информирует Апостроф.

В сети появились фотографии "пайка", которую выдают роSSийским оккупантам.

В трехлитровые банки старательные работники "Конверспищепрома" Калмыкии наложили смесь подозрительной консистенции и назвали это "рассольником". На банках написано, что блюдо отвечает государственному ГОСТу. Пользователи пошутили: "Какое государство, таков и ГОСТ".

Кроме того, что сама смесь выглядит крайне опасной для потребления, она оказалась просроченной - в этих банках она с 14 октября 2021 года. На фотографиях видно, как плесень охватила "рассольник".

"Ментальная пропасть. Просто бездонная пропасть. Конечно, они бегали по домам отбирая не только домашнюю живность, но и макароны, масло и крупы… еще никогда слово "импортозамещение" не имело такого яркого образа" , - иронизировал Руслан Горевой.


Лиза Бровко, Апостроф

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