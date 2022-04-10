Оккупанты сожгли в Ирпене тысячи Библий: сети шокировало фото

РоSSийские захватчики в Ирпене сожгли тысячи Библий во время своего пребывания в городе, который сопровождался террором местных жителей, информирует Апостроф.

Об этом сообщает сообщество "Записки христианина" на своей странице в Facebook.

"А роSSийские лже пастыря благословляют этих людей одержимых бесами на такое. Но последнее слово за Богом...", - отметили это в группе.

В комментариях люди продолжают удивляться с какой "нечистью" приходится воевать.

"Мы боремся с темнотой, с нечистью", " Фашисты тоже когда-то начали с сожжения книг. И где они сегодня?", "Значит это не были христиане, а мусульмане, или кадыровцы, или вагнеровцы. Господи, накажи тех палачей!", "Бог палочкой не бьет за это тоже придет расплата как и за искалеченных людей...", "Что делается....люди добрые... Кто пришел нас спасать.... Какой ужас", " Сатана воюет потому чувствует свой конец", "Как рука поднялась чтобы такое делать?", - комментируют это пользователи.

Фото: facebook.com/NotesCristian


Екатерина Глянько, Апостроф

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