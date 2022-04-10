Определят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на Донбасс

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Советник главы Офиса президента рассказал подробности наступления РоSSии на Донбасс

РоSSия начала наступление на Донбасс, сейчас идет первый этап, ожидается прибытие подкрепления для второго. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он отметил, что наступление роSSийских оккупантов уже длится четверо суток.

По словам Арестовича, "интрига" этого наступления армии РФ должна заключаться в том, чтобы оно было одновременно с севера и с юга.

Алексей Арестович

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон – это 10 БТГ (батальйонно-тактических групп), которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5 армия; и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум", - отметил советник председателя ОП.

По словам Арестовича, подкрепление с Дальнего Востока еще не доехали, а выведены с севера Украины роSSийские оккупанты еще не готовы наступать.

"То есть с севера он идет, с юга не выходит", – пояснил Арестович, и добавил, что когда подойдет подкрепление, русские начнут второй и третий этап этого наступления.

военная техника, РоSSия

"Но относительно некоторых подробностей - надо еще посмотреть, будут ли они вводить этот второй эшелон, решат ли его поберечь. По одной простой причине: потому что не очень получается у первого эшелона, и потому что второй не очень горит вступать в бой, мягко говоря. И все время отодвигаются даты восстановления боеспособности. Конечно, тех, которые едут с Дальнего Востока, их по – свежему могут бросить", - сказал Арестович.

Советник председателя ОП считает, что наступление оккупантов продлится две или три недели, и определят окончание войны.


Анна Вернигора, politeka.net

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