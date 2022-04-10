"Полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа": оккупанты нанесли новый удар по Северодонецку

Северодонецк

В течение суток на фронте Луганщины и Донетчины отбито восемь атак врага.

РоSSийская захватническая армия накрыла плотным огнем две многоэтажки в новом районе Северодонецка, а также здание средней школы. Об этом утром 10 апреля сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Вражеский обстрел произошел утром 10 апреля. В одном из подъездов полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года рождения, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания роSSийского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв.

Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ.

За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

В течение суток на фронте Луганщины и Донетчины отбито восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь – автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага.


Анна Вернигора, politeka.net

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