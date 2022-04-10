Оккупанты готовят референдум о создании «ХерНР» и пытаются прорвать оборону под Харьковом: данные Генштаба

Начались сорок шестые сутки героического противостояния украинского народа роSSийскому военному вторжению.

Оперативная информация по состоянию на 06.00 10 апреля по роSSийскому вторжению сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также, Оккупанты осуществляют попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование города Харькова, осуществляет обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в город Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Успеха не имел. Потерял в ротную тактическую группу личного состава и техники.

РоSSийские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригорьевку и Шевченково.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих Вооруженных сил РоSSийской Федерации, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется. Также, личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильного поставка запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад по территории роSSийской федерации (Ярославская область) для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области роSSийские захватчики продолжают обыски домов гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продуктов питания. Осуществляют допросы относительно мест работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участников АТО / ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого “референдума по созданию Херсонской народной республики”.

В Луганской области усиливаются меры роSSийско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.