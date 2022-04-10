Оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке — глава ОВА

Жертв нет, спасены двое пожилых людей.

Оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке — глава ОВА
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

РоSSийские захватчики обстреляли школу и два многоэтажных дома в Северодонецке Луганской области. Жертв нет, спасены два пожилых человека, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Вражеские обстрелы произошли утром 10 апреля. В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания роSSийского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из школ, расположенной рядом», - говорится в сообщении.

Также глава ОВА добавил, что за минувшую ночь были разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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