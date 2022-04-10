Премия Дарвина: оккупанты похитили источники излучения из лаборатории ЧАЭС (фото)

Оккупанты, находившиеся на Чернобыльской АЭС и уничтожившие центральную аналитическую лабораторию по характеризации РАО, похитили и повредили 133 источника ионизирующего излучения, суммарной активностью порядка 7 млн. беккерелей. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Так, по данным ГАЗО, в Чернобыле функционировали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами.