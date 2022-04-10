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2022-04-10
Премия Дарвина: оккупанты похитили источники излучения из лаборатории ЧАЭС (фото)
В настоящее время местонахождение похищенных источников неизвестно, информирует
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Оккупанты, находившиеся на Чернобыльской АЭС и уничтожившие центральную аналитическую лабораторию по характеризации РАО, похитили и повредили 133 источника ионизирующего излучения, суммарной активностью порядка 7 млн. беккерелей. Об этом
Так, по данным ГАЗО, в Чернобыле функционировали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами.
Лия Ильченко, ZN.ua