РФ пытается прорвать оборону Изюма и установить контроль над Мариуполем – Генштаб

Кроме того, оккупанты обыскивают дома в Мелитополе и готовят материалы для проведения т.н. "референдума" по созданию ХНР, информирует ZN.ua.

РФ пытается прорвать оборону Изюма и установить контроль над Мариуполем – Генштаб
Фото: Полк "Азов"
© t.me/polkazov

РоSSийская армия пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь. На Слобожанском направлении враг также продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, роSSийские войска продолжают обыски жилищ гражданских в населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области. А также перебросили силы на организацию проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

Ввиду существенных потерь личного состава и техники, захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

“В условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил роSSийской федерации в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильных поставок запасных частей и агрегатов”, - уточняют в Генштабе.

Обыски помещений, допросы, поиск участников АТО/ООС на оккупированных территориях

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области россияне продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".


Оксана Коваль, ZN.ua

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