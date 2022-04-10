Оккупанты расстреляли на Черниговщине несовершеннолетнего парня

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, информирует ZN.ua.

Оккупанты расстреляли на Черниговщине несовершеннолетнего парня
Фото ілюстративне
© infocenter-odessa.com

Во время оккупации села Новая Басань в Черниговской области роSSийские военные расстреляли несовершеннолетнего парня. Тело мальчика было захоронено родителями на территории домохозяйства, передает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, парень погиб в марте вблизи здания сельского совета в результате обстрела, произведенного оккупационными войсками. А его брат получил ранение.

Факт установлен стражами порядка во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных солдатами страны-агрессора, во время оккупации села.


Оксана Коваль, ZN.ua

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