Оккупанты расстреляли на Черниговщине несовершеннолетнего парня

Во время оккупации села Новая Басань в Черниговской области роSSийские военные расстреляли несовершеннолетнего парня. Тело мальчика было захоронено родителями на территории домохозяйства, передает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, парень погиб в марте вблизи здания сельского совета в результате обстрела, произведенного оккупационными войсками. А его брат получил ранение.

Факт установлен стражами порядка во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных солдатами страны-агрессора, во время оккупации села.