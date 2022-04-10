Не только дома и машины, но и бытовая техника: что минировали роSSийские военные

Уже есть первый случай гибели человека от такой растяжки – мужчина открыл багажник заминированной машины, информирует ZN.ua.

Не только дома и машины, но и бытовая техника: что минировали роSSийские военные
© МО Украины / Flickr

РоSSийские военные оставляют растяжки не только в домах и машинах украинцев, оккупанты минируют все. Так, вражеские растяжки находили в бытовой технике, стиральных машинах.

«Там, где жили оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки – как на входе в дома, так и у заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных», – рассказал он.

О том, что жилье принадлежит силовикам или спасателям, россияне узнавали, когда грабили оставленные квартиры.

«Оккупанты прикрепляли такие «сюрпризы» к двери, был случай, что и в стиральной машинке, взрывчатку оставляли в автомобилях», - рассказал министр.

По словам Монастырьского, уже был случай гибели человека от такой растяжки – мужчина открыл багажник своего заминированного автомобиля.

Поэтому вернувшиеся в освобожденные районы остаются в опасности. Украинские саперы работают над тем, чтобы сделать украинские города снова безопасными, помогают им приехавшие из других стран специалисты.


Ольга Чекис, ZN.ua

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