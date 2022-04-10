Офис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погибли

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, информирует ZN.ua.

Более 513 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из них 177 детей погибли и более 336 получили ранения, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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