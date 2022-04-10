Друг путина Берлускони осудил зверства в Буче и вторжение РоSSии в Украину в целом

Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони, который известен своими крепкими связями с владимиром путиным, осудил вторжение РоSSии в Украину. О соответствующем заявлении политика сообщает издание La Repubblica.

"Я расстроен решениями Путина, в Буче совершены военные преступления, и РоSSия не может этого отрицать. Мы должны прекратить жестокость войны, и Италия должна работать над достижением компромисса, который был бы приемлем для всех", - отметил он.