Арестович: «В РФ начали искать предателей, виновных в провале войны против Украины»

Советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что в РоSSии начали искать виновных в провале войны против Украины и рассматривают таких людей только как предателей.

"Речь идет о том, что в РоSSии ищут виновных. Должны быть виноваты. В РоSSии есть одна форма вины, как уверяет нас роSSийская оппозиция, - это предательство. В РоSSии нельзя быть просто виноватым. Ты обязательно должен кого-то предать", - подчеркнул Арестович в эфире "Радио НВ" .