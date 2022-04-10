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2022-04-10
Арестович: «В РФ начали искать предателей, виновных в провале войны против Украины»
Советник главы офиса президента отметил, что Путин стремится получить хоть какую-то победу, информирует
© Офис президента
Советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что в РоSSии начали искать виновных в провале войны против Украины и рассматривают таких людей только как предателей.
"Речь идет о том, что в РоSSии ищут виновных. Должны быть виноваты. В РоSSии есть одна форма вины, как уверяет нас роSSийская оппозиция, - это предательство. В РоSSии нельзя быть просто виноватым. Ты обязательно должен кого-то предать", - подчеркнул Арестович в эфире
По словам Арестовича, так как президенту РФ Владимиру Путину не светит победа в войне против Украины, поэтому в Кремле начали поиск виновных внутри страны.
Анна Конюченко, ZN.ua