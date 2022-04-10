В Турции решили не отказываться от роSSийских туристов и создают для них специальную авиакомпанию

В Турции решили не отказываться от туристов из РоSSии, и дать возможность им посещать курорты даже в случае арестов роSSийских самолетов за границей. При этом прорабатывают варианты для финансирования проекта о создании новой авиакомпании. Она будет заниматься исключительно перевозкой роSSийских туристов на турецкие курорты. Об этом пишет газета Sabah.

Отмечается, что базироваться авиакомпания будет в аэропорту Антальи.

Пока в "дорожную карту" включены три пункта. Во-первых, кредиты под государственные гарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний. Речь о тех, что лишились роSSийских туристов из-за авиасанкций.

Во-вторых, создание новой авиакомпании, к которой привлекут самолеты без рисков вторичных санкций, а также без страховых рисков. В этом случае могут уже привлечь лайнеры других авиакомпаний. Их временно передадут новому перевозчику.

Третий пункт предусматривает выделение 1,5 миллиона кресел на рейсах Turkish Airlines для "пакетных" туристов. Данная мера уже реализуется.