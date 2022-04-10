В Турции решили не отказываться от роSSийских туристов и создают для них специальную авиакомпанию

Авиакомпания будет базироваться в аэропорту Антальи.

В Турции решили не отказываться от роSSийских туристов и создают для них специальную авиакомпанию
© pixabay/dmncwndrlch

В Турции решили не отказываться от туристов из РоSSии, и дать возможность им посещать курорты даже в случае арестов роSSийских самолетов за границей. При этом прорабатывают варианты для финансирования проекта о создании новой авиакомпании. Она будет заниматься исключительно перевозкой роSSийских туристов на турецкие курорты. Об этом пишет газета Sabah.

Отмечается, что базироваться авиакомпания будет в аэропорту Антальи.

Пока в "дорожную карту" включены три пункта. Во-первых, кредиты под государственные гарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний. Речь о тех, что лишились роSSийских туристов из-за авиасанкций.

Во-вторых, создание новой авиакомпании, к которой привлекут самолеты без рисков вторичных санкций, а также без страховых рисков. В этом случае могут уже привлечь лайнеры других авиакомпаний. Их временно передадут новому перевозчику.

Третий пункт предусматривает выделение 1,5 миллиона кресел на рейсах Turkish Airlines для "пакетных" туристов. Данная мера уже реализуется.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Отныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – ШимонитеОтныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – Шимоните
За прошедший месяц в Украине задержали около 600 диверсантовЗа прошедший месяц в Украине задержали около 600 диверсантов
Глава Европейского совета отреагировал на массовые убийства украинцевГлава Европейского совета отреагировал на массовые убийства украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Матери роSSийских оккупантов штурмуют военкоматы, чтобы вернуть сыновей домой: «Это все еще не закончится»Матери роSSийских оккупантов штурмуют военкоматы, чтобы вернуть сыновей домой: «Это все еще не закончится»
Мариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - ЗеленскийМариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - Зеленский
1/4 роSSийских войск, атаковавших Украину, уже недееспособны из-за больших потерь - CNN1/4 роSSийских войск, атаковавших Украину, уже недееспособны из-за больших потерь - CNN
Онлайн-архив роSSийских военных преступлений поможет привлечь преступников к ответственности – КулебаОнлайн-архив роSSийских военных преступлений поможет привлечь преступников к ответственности – Кулеба
Десантно-штурмовые войска ВСУ отчитались о сбитых роSSийских самолетах и вертолетеДесантно-штурмовые войска ВСУ отчитались о сбитых роSSийских самолетах и вертолете
Шмыгаль показал еврочиновникам зверства роSSийских оккупантов в БучеШмыгаль показал еврочиновникам зверства роSSийских оккупантов в Буче
Страны мира выслали уже 443 роSSийских дипломата — МИД УкраиныСтраны мира выслали уже 443 роSSийских дипломата — МИД Украины
Сумскую область освободили от роSSийских оккупантов – ЖивицкийСумскую область освободили от роSSийских оккупантов – Живицкий
Повторное наступление роSSийских оккупантов на Киев: Алексей Арестович оценил угрозуПовторное наступление роSSийских оккупантов на Киев: Алексей Арестович оценил угрозу
Нужна приманка: в сети меткими карикатурами высмеяли роSSийских солдат-мародеровНужна приманка: в сети меткими карикатурами высмеяли роSSийских солдат-мародеров
Последние новости
Подгружаем последние новости