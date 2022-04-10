Макрон vs Ле Пен: во Франции стартовал первый тур президентских выборов

Позднее вступление в предвыборную кампанию, причиной чего стало и вторжение РоSSии в Украину, а также сосредоточенность на непопулярных планах повышения пенсионного возраста – подорвали рейтинги действующего главы государства, информирует ZN.ua.

Макрон vs Ле Пен: во Франции стартовал первый тур президентских выборов

Во Франции сегодня проходит первый тур президентских выборов и кандидат от правых Марин Ле Пен неожиданно бросает вызов центристу Эммануэлю Макрону, пошатывая надежду на его легкую победу. Многие политологи опасаются, что рекорд от апреля 2002 г, когда участие в выборах решили не принимать 28,4% граждан (тогда явка составила 71,6 %) может быть побит. Безусловно, повлияет на результаты также высокий уровень неопределившихся избирателей, пишет Le Monde.

До получения первых результатов в воскресенье в 20:00 публичные собрания, распространение листовок и цифровая пропаганда запрещены. Избирательные участки открылись в 8 часов утра на материковой части Франции, и до объявления результатов не могут быть опубликованы опросы или оценки. Чтобы учесть разницу во времени, некоторые зарубежные избиратели начали голосовать уже в субботу.

Всего несколько недель назад опросы общественного мнения указывали на легкую победу проевропейского центриста Макрона, политические баллы ему добавила активная дипломатия в отношении Украины, акцент на восстановление экономики.


Оксана Коваль, ZN.ua

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