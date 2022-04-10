Новостей.COM ⇒
2022-04-10
Минагрополитики разъяснило, как будет работать закон о продовольственной безопасности
Закон вступил в силу 7 апреля.
Закон о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения, который направлен на быстрое вовлечение сельскохозяйственных земель в производство сельхозпродукции, вступил в силу 7 апреля. Об этом
Отмечается, что в основу закона положен приоритет общественных (государственных) интересов над интересами частных лиц в условиях войны. Это означает, что законом приостанавливается действие некоторых правовых механизмов, которые защищают частные интересы.
Закон вводит упрощенные правовые механизмы, обеспечивающие:
- Автоматическое продление на 1 год действия договоров на использование земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;
- Упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности органами власти;
- Упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности их постоянными землепользователями и емфітевтами;
- Передачу арендаторами и субарендаторами прав аренды и субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности для ведения сельского хозяйства;
- Порядок государственной регистрации договоров относительно Земли;
- Подписание договоров квалифицированными электронными подписями.
Середа Елена, ZN.ua