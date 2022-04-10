Минагрополитики разъяснило, как будет работать закон о продовольственной безопасности

Закон вступил в силу 7 апреля.

Закон о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения, который направлен на быстрое вовлечение сельскохозяйственных земель в производство сельхозпродукции, вступил в силу 7 апреля. Об этом сообщает Минагрополитики.

Отмечается, что в основу закона положен приоритет общественных (государственных) интересов над интересами частных лиц в условиях войны. Это означает, что законом приостанавливается действие некоторых правовых механизмов, которые защищают частные интересы.

Закон вводит упрощенные правовые механизмы, обеспечивающие:

  • Автоматическое продление на 1 год действия договоров на использование земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;
  • Упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности органами власти;
  • Упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности их постоянными землепользователями и емфітевтами;
  • Передачу арендаторами и субарендаторами прав аренды и субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности для ведения сельского хозяйства;
  • Порядок государственной регистрации договоров относительно Земли;
  • Подписание договоров квалифицированными электронными подписями.


Середа Елена, ZN.ua

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