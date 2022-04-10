Минагрополитики разъяснило, как будет работать закон о продовольственной безопасности

Закон о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения, который направлен на быстрое вовлечение сельскохозяйственных земель в производство сельхозпродукции, вступил в силу 7 апреля. Об этом сообщает Минагрополитики.

Отмечается, что в основу закона положен приоритет общественных (государственных) интересов над интересами частных лиц в условиях войны. Это означает, что законом приостанавливается действие некоторых правовых механизмов, которые защищают частные интересы.

Закон вводит упрощенные правовые механизмы, обеспечивающие: