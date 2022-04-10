В НАТО сообщают о «большой перезагрузке»: что это значит

В НАТО рассматривают возможность постоянного военного присутствия на восточных границах альянса, сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас альянс переживает «фундаментальную трансформацию» на фоне развязанной Россией войны против Украины.

«То, что мы видим сейчас – это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», – отметил он в интервью The Telegraph .

Одним из вариантов такой трансформации является постоянное военное присутствие на границах альянса для отражения будущей роSSийской агрессии. В планах роSSийского диктатора Владимира Путина, кроме уничтожения Украины, нападение на Польшу и страны Балтии, которые являются членами НАТО.