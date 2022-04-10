Китай может присоединиться к списку стран-гарантов безопасности Украины

Формулировки международного договора о гарантиях безопасности еще отрабатываются. Кроме Германии, Турции, Франции и Италии, в перечне заинтересованных в его подписании неожиданно оказался Китай, информирует ZN.ua.

Германия, Турция, Франция и Италия уже публично заявили о намерении стать подписантами международного договора о гарантиях безопасности Украины. В настоящий момент формулировка такого соглашения отрабатывается на уровне юридических подгрупп. О неожиданных потенциальных подписантах и попытках РоSSии привлечь союзническую Беларусь сообщили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы понимаем, что РоSSия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах – как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", - заявил Подоляк, уточнив, что у Кремля есть намерение включить в договор Беларусь.

Между тем, Арахамия перечислил страны, представители которых дали устное согласие стать гарантами безопасности. Однако следует уточнить, что речь о гарантиях "по окончании войны".

Речь идет о Германии, Турции, Франции и Италии. В то же время, от Великобритании и США есть заявления о намерении рассматривать такой договор, однако окончательного согласия в этом вопросе пока нет. В списке заинтересованных также довольно неожиданно оказался Китай. Напомним, недавно FT сообщал, что РоSSия обратилась к местным властям с просьбой о военной помощи в войне против Украины.

"Есть заинтересованность Китайской Народной Республики сейчас. Активно уже работает над документом", - отметил о гарантиях безопасности Арахамия.

Подоляк со своей стороны заявил, что РоSSия хочет включить в договор Беларусь.


Оксана Коваль, ZN.ua

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