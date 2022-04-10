В Украине помиловали сотни осужденных за нетяжкие преступления, которые вызвались пойти на фронт

В Министерство юстиции сообщают о помиловании 363 осужденных, заявивших о своем желании защищать Родину. Ходатайства о желании уйти на фронт продолжают поступать.

"С начала отпора вооруженной агрессии Президент Украины принял три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины", – отмечают на фейсбук-странице ведомства.

Право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в Вооруженных Силах предусматривает статья 616 Уголовно-исполнительного Кодекса.

"Киевлянин и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были освобождены на основании указа Президента о помиловании. В военкомате, куда они обратились, им были определены военные подразделения для несения службы. Оба погибли в боях с роSSийскими захватчиками. За проявленную победу один из наших героев представлен к государственной награде "За мужество" посмертно", – поделились примерами в министерстве.

Ограничения на помилование за тяжкие или особо тяжкие преступления

Украинское законодательство устанавливает ограничения по поводу помилования осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, лиц, имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений или отбывших незначительную часть назначенного им срока наказания, осужденных за коррупционные правонарушения и лиц, управлявших транспортными средствами под действием алкоголя, наркотических или некоторых лекарственных веществ. Они могут быть помилованы только в исключительных случаях.

Также отечественный закон не предусматривает правовых оснований для освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы.