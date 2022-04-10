В Николаевской области за сутки насчитали семь ракетных ударов

Враг пытается запугать местных жителей и спровоцировать панику, информирует ZN.ua.

В Николаевской области за сутки насчитали семь ракетных ударов
© gazeta.ru

РоSSийские военные провоцируют панические настроения у жителей юга Украины. С этой целью оккупанты нанесли по территории Николаевской области семь ракетных ударов за сутки, сообщает Оперативное командование «Юг».

«С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил семь ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Корабельная группировка россиян в Черноморской операционной зоне продолжает нагнетать психологическое давление угрозой атаки побережья и нанесения ракетных ударов.

На Николаевском и Херсонском направлениях оккупационные войска отчаянно обороняются и пытаются подтянуть резервы для жестких боев. Украинские военные, несмотря на многочисленные вражеские обстрелы, удерживают освобожденные территории. За сутки было уничтожено 37 роSSийских военных и четыре единицы техники.

«Держим строй, доверяем ВСУ и всем силам обороны. Не поддавайтесь панике и провокациям! Вместе победим, все будет Украина!», – призвали военные.


Ольга Чекис, ZN.ua

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