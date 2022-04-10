"Фактически недееспособные": стало известно, сколько россия потеряла войск с начала вторжения

Путин разместил около 120 батальонных тактических групп (БТГр), но большая часть уже не может участвовать в сражениях.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищают свои земли от роSSийских оккупационных войск. За это время врага остановили и погнали обратно в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Но оккупант продолжает наращивать силы на Харьковском и Донбасском направлениях, готовя новый удар. Стало известно, сколько россия потеряла войск с начала войны, о чем сообщила "Украинская правда" со ссылкой на европейского чиновника.

Было отмечено, что для вторжения были собраны 120 БТГр. Из них примерно 29 вышли из строя и "Фактически недееспособные" Из-за больших потерь, а также плохо обеспечения и материально-технической базы.