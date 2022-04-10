9 апреля противовоздушная оборона уничтожила 13 воздушных целей

Противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск 9 апреля поразила не менее 13 воздушных целей роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, украинские защитники уничтожили: три самолета; один вертолет; пять беспилотных летательных аппаратов; четыре крылатые ракеты.

Командование Воздушных сил также отмечает, что украинская авиация продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля, потери роSSийских оккупантов достигли: около 19,1 тысячи человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и семь кораблей.