9 апреля противовоздушная оборона уничтожила 13 воздушных целей

Украинская авиация продолжает работу в небе.

9 апреля противовоздушная оборона уничтожила 13 воздушных целей
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск 9 апреля поразила не менее 13 воздушных целей роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В частности, украинские защитники уничтожили: три самолета; один вертолет; пять беспилотных летательных аппаратов; четыре крылатые ракеты.

Командование Воздушных сил также отмечает, что украинская авиация продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля, потери роSSийских оккупантов достигли: около 19,1 тысячи человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и семь кораблей.

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