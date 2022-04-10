Новые санкции Еврокомиссии в отношении роSSийского грузового транспорта содержат инструменты для их обхода, – Мининфраструктуры

В ведомстве назвали это "полумерами", оставляющими огромное пространство для обхода ограничений.

Новые санкции Еврокомиссии с запретом на пребывание на территории ЕС роSSийского и белорусского грузового транспорта содержат инструменты их обхода.

В решении Еврокомиссии указано, что страны-члены могут по своему усмотрению разрешать предприятиям РФ и Беларуси транспортировать отдельные категории грузов, сообщили на странице Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

В частности, в исключения могут попасть:

природный газ и нефть, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду

фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу и удобрения

гуманитарные грузы

отдельно предусмотрена возможность делать исключения для роSSийских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставляемых во временное пользование.

"Экономические последствия санкций должны быть соразмерными потерям, которые нанесла россия украинским и европейским потребителям в результате уничтоженной инфраструктуры – тысячам километров дорог, железнодорожных станций, аэропортов и заблокированных морских портов. В настоящее время те грузы, которые не могут вывозиться из украинских портов, будут поставляться в ЕС автомобильным и железнодорожным транспортом. Расходы на строительство новых логистических маршрутов составят миллиарды", – отметили в министерстве.

Кроме того, есть вероятность, что страны с "нейтральной позицией", прямо не обвиняющие РФ в войне против Украины, воспользуются этими исключениями и позволят оккупантам продолжать зарабатывать на европейских рынках, что в свою очередь позволит РоSSии совершать свои преступления.

"Даже если полностью исключить возможность подлога товарно-транспортных и таможенных накладных, вышеупомянутый перечень товаров-исключений все еще оставляет россии и белорусам огромные возможности для заработка", - добавили в министерстве.

Там также подчеркнули, что указанные исключения оставляют открытой возможность для крупного бизнеса в ЕС возвратиться к привычным экономическим связям с РФ .

"Причиной пятого пакета санкций Еврокомиссии стало осуждение военных преступлений россии, в том числе массовых убийств гражданских украинцев в Буче и других населенных пунктах. Учитывая это, непонятна целесообразность таких полумер, оставляющих огромное пространство для обхода санкций. Такая позиция партнеров не выглядит позицией последовательной и логичной", – считают в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, Европейский Союз в соответствии с пятым пакетом санкций запретил с 9 апреля ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из РоSSии и Беларуси на территорию ЕС .