Генштаб рассказал о подвигах морских пехотинцев в Мариуполе

Морские пехотинцы нанесли огромные потери роSSийским фашистам.

Генштаб рассказал о подвигах морских пехотинцев в Мариуполе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook рассказал о примерах героической борьбы защитников окруженного Мариуполя.

«Большинство военных учебников говорят, что обороняющееся в полном окружении подразделение может выдержать в современном бою не более недели, – отмечается в сообщении. – Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают роSSийское фашистское нашествие. Под постоянными обстрелами они смогли сохранить боеспособность и каждый день дают врагу "по зубам". По последним оценкам, морские пехотинцы нанесли огромные потери роSSийским фашистам».

Из соображений безопасности Генштаб не назвал героев, но рассказал их истории.

Младший сержант М. руководит снайперской группой, успешно выполнившей боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. Только через неделю им лично были уничтожены 10 рашистов и 8 ранены. Кроме того, морской пехотинец обнаруживал расположение оружия и техники противника и быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев.

Лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. В частности, морской пехотинец 6 марта 2022 года в окрестностях Мариуполя, во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW.

Кроме того, 22 марта 2022 года старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа «ОРЛАН».

Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения и снова возвращались в бой. В частности, 09 марта 2022 года, во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты получили ранения 8 военнослужащих. Рискуя жизнью, матрос Н. на автомобиле ХАММЕР провел быструю эвакуацию раненых на безопасное расстояние. В ходе выполнения этой задачи морской пехотинец получил осколочные ранения. Однако, уже через четыре дня, 13 марта 2022 года, точным выстрелом из РПГ-7В он попал УРАЛ-4320. В результате этого автомобиль с боеприпасами и живой силой противника были уничтожены.

«Таких примеров множество. Воины морской пехоты продолжают уничтожать оккупантов, они борются за всю страну, – отмечает Генштаб. – Враг сконцентрировал огромные силы на захвате города, однако, благодаря мужеству и силе всех защитников Мариуполя, планы РФ до сих пор остаются только планами».

Напомним, сегодня бойцы полка «Азов» нанесли удар по позициям роSSийских оккупантов, с которых те производили обстрелы из минометов.

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