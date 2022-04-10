"Азов" в Мариуполе уничтожил роSSийскую технику

Бойцы полка «Азов» нанесли удар по позициям роSSийских оккупантов, с которых те производили обстрелы из минометов.

Об этом сообщил полк «Азов» в Telegram. «Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КрАЗы противника и уничтожены БК оккупантов», – отмечается в сообщении.

Напомним, по оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, роSSийские войска сосредоточили основные усилия оккупантов на захвате Мариуполя.