"Жрать невозможно": воюющий в Украине оккупант пожаловался, чем их кормят

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"В зампотыла исчез КАМАЗ с сухпайками"

Деморализованное состояние роSSийских оккупантов и отношение к ним собственных командиров ярко демонстрирует очередной перехваченный разговор роSSийского оккупанта с женой, которую опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Оккупант жалуется на отсутствие нормального питания. Вместо штатных сухпаев выдают малосъедобные консервы: «Дали какую-то консерву, которую жрать невозможно. Открыли тушенку, а там одни жопы куриные дакости какие-то. В зампотыла исчез КАМАЗ с сухпайками. Теперь нам жрать нечего».

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Так же неодобрительно оккупант отзывается и относительно действий своего командования: "слушайте больше нашего президента-дебила... Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему... Месиво еще впереди основное... Хваленые калибры-хренибры ничего не помогают». На что жена оккупанта сделала вывод, что «план не сработал».

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РоSSиянин подытожил разговор надеждой " дотянуть до пенсии» и уйти из армии.


Анна Вернигора, politeka.net

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