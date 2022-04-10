Федеральный канцлер Австрии посетил Бучу

Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых оккупантами местных жителей.

Федеральный канцлер Австрии посетил Бучу
Фото: t.me/kyivoda

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, который в субботу прибыл в Украину, посетил Бучу.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

Канцлера Австрии встречали глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк и руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба.

“Буча пережила страшные дни во время оккупации рашистов. Здесь совершались военные преступления, о которых должен знать весь мир. Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Негаммеру за поддержку и визит в Бучу. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость», – отметил Павлюк.

Фото: t.me/kyivoda

Глава ОВА рассказал канцлеру о зверствах, которые совершали роSSийские оккупанты в Буче.

Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых оккупантами местных жителей возле местной церкви и посетили место сражения с захватчиками на улице Вокзальной.

Фото: t.me/kyivoda

Фото: t.me/kyivoda

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Карл Негаммер обсудили поддержку Украины в будущеи в членстве в Евросоюзе.

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