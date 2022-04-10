Федеральный канцлер Австрии посетил Бучу
Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых оккупантами местных жителей.
Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, который в субботу прибыл в Украину, посетил Бучу.
Об этом сообщили в Киевской ОГА.
Канцлера Австрии встречали глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк и руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба.
“Буча пережила страшные дни во время оккупации рашистов. Здесь совершались военные преступления, о которых должен знать весь мир. Я благодарен канцлеру Австрии господину Карлу Негаммеру за поддержку и визит в Бучу. Только вместе с мировым сообществом мы сможем восстановить справедливость», – отметил Павлюк.
Глава ОВА рассказал канцлеру о зверствах, которые совершали роSSийские оккупанты в Буче.
Делегация побывала на месте массового временного захоронения убитых оккупантами местных жителей возле местной церкви и посетили место сражения с захватчиками на улице Вокзальной.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Карл Негаммер обсудили поддержку Украины в будущеи в членстве в Евросоюзе.