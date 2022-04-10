Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Трюдо за дополнительную оборонную поддержку в $500 млн

Канада продолжает помогать Украине финансово.

Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Трюдо за дополнительную оборонную поддержку в $500 млн
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канадского премьер-министра Джастина Трюдо за финансовую и оборонную поддержку.

О проведенном телефонном разговоре Зеленский сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за поддержку инициативы Stand up with Ukraine, финансовую помощь в размере 1 млрд канадских долларов и дополнительные $500 млн оборонной поддержки. Сильнее вместе!" – написал президент.

Had a phone conversation with @JustinTrudeau. Thanked for supporting the #StandUpForUkraine initiative, for CAD 1 billion of financial assistance and USD 500 million of additional defensive support. Stronger together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2022

Напомним, в проекте федерального бюджета Канады предусмотрены дополнительные 500 млн. долларов в 2022-2023 годах для военной помощи Украине.

С помощью программы Stand up with Ukraine, о которой упоминал президент, в поддержку украинских вынужденных переселенцев почти за две недели удалось собрать более 9 млрд евро ($10 млрд). Эта инициатива была начата правительством Канады и Еврокомиссией.

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