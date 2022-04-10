На востоке страны украинские воины уничтожили 4 танка, самолет и вертолет врага

Подразделения противовоздушной обороны также уничтожили три крылатых ракеты.

На востоке страны украинские воины уничтожили 4 танка, самолет и вертолет врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 8 атак врага.

Об этом сообщает Министерство обороны.

При этом украинские защитники уничтожили 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 самолет, 1 вертолет, 4 беспилотных летательных аппарата и 3 крылатых ракеты врага.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля, потери роSSийских оккупантов достигли: около 19,1 тысячи человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и семь кораблей.

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