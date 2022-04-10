Из Луганской области эвакуировано около 600 человек

Из Луганской области эвакуировано почти 600 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

“Удар по Краматорску не остановил эвакуацию. Укрзализныця наоборот объявила усиленную эвакуацию, чтобы спасать как можно больше людей. Однако желающих по сравнению с другими днями было гораздо меньше. Трагедия повлияла”, – говорится в сообщении.

Вместе с Патрульной полицией, религиозной организацией и волонтерами автобусами в Днепр и в поезда на Запад страны смогли вывезти 395 лисичан, 52 жителя Рубежного (из них один человек ранен), 110 жителей Кременной, только 10 северодончан, из Попасной – 11 человек.

"Горная община - обстрелы не позволили проводить эвакуация, завтра попробуем снова", - добавил Гайдай.

Для оставшихся завезено несколько тонн гумпомощи: еда, лекарства, средства гигиены. Полиция развозит их по бомбоубежищам.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Завтра эвакуация продолжится.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Напомним, утром 8 апреля роSSийские войска нанесли два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в это время находились около 4 тысяч человек, ожидавших эвакуации - преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

В результате обстрела 38 человек погибли на месте, еще 14 позднее умерли в больницах, госпитализированы более 100 раненых.