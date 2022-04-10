"Мы как фашисты - люди нас боятся": в Тростянце нашли дневник роSSийского оккупанта

В сети появился дневник роSSийского оккупанта, найденный в освобожденном Тростянце в Сумской области. Он пишет о грабежах, трупах и любви к своей жене.

Фото и цитаты из дневника опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, информирует Апостроф .

Парламентарий указал на то, что записи обрываются на самом интересном месте, и, вероятнее всего, автор дневника погиб.

Также Гончаренко обратил внимание, что роSSийский военнослужащий спокойно перескакивает с трупов и раненых на звонки своей жене.

“03.03.22. Прошло 11 дней со дня отъезда, мы закрепились в городе. Выглядит тут все ужасно. Мы как фашисты, разграбили все магазины, повыбивали стекла. Люди нас боятся. Второй день слушаем украинское радио, нас называют оккупантами. Позвонил своим близким. Они так рады меня услышать, а я-то как рад их услышать! Скоро вернусь”.

“04.03.22. Установили ПСНР (переносная станция наземной разведки) на здании. На удивление, все дело было с аккумулятором, но засечь никого не смогли... Увидел труп, шокирован. Не увидел Костю. Скучаю по своей жене... Время 20:00, мы заселяемся в магазин. Жене взял две сумки украинские и блендер. Хочу побольше ей привезти, но нет уже ничего. Все украли.

В магазине мы расселились и взяли постельное белье. Я нашел одеяло. Автомат под голову и спать. Как я хочу обнять свою любимую, снова услышать ее прекрасный голос, я люблю ее. Так рад был слышать всех своих родных. Постараюсь им позвонить завтра.

Меня зовут на НР в дивизион, но нужно ли мне это? Ведь в БАРе хорошо. Нашел себе сменную обувь, под вечер ноги вспотели. Нужно найти другую обувь, начинать жить более-менее хорошей жизнью. Кристина, я такой бородатый стал! Ты бы меня целовать не захотела, ха-ха. Но зато я понял, что рыжий. У меня рыжая борода. Хочу порисовать – может, что и получится. Никогда не думал, что буду вести дневник”.

“Не помню число. Заварил кружку кофе, стою в ночном дежурстве. Давно не заполнял дневник. Что же произошло... Дни не запоминаются.

1. Стал ездить на передовую с разведчиками. Страшно, но я там нужен.

2. Увидел самострела и двоих убитых. Не думал, что так просто может пропасть жизнь. Мы не помним, что просто дышим и осознаем эту жизнь.

3. Шальная пуля страшнее всего. Чуть нашего одного не убила.

Так удивлен, что каждый день звоню своей любимой. Жизнь немножко стабилизировалась. Мы принесли телевизор и стали смотреть новости. Промывают мозги им. “Слава Украине» today... Каждый день становится все напряженнее, но мы справимся. А то как там моя будет? Необходимо решить с деньгами вопрос. Хотел бы я тебе в ночное время позвонить, но в ночное время самая напряженная обстановка. Нельзя расслабляться. Интересно, о чем думают смертники (самострел)”.