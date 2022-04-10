В Киеве задержали гражданку РоSSии, передававшую видео перемещения военной техники ВСУ

Патрульная полиция Киева обнаружила в трех районах столицы диверсантов и предателей, фотографировавших позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, в Соломенском районе инспекторы обратили внимание на мужчину, который нарушал комендантский час. В телефоне задержанного патрульные обнаружили фото блок-постов и обстрелянные ракетами объекты.

Фото: t.me/kyivpatrol

Еще одного злоумышленника задержали в Подольском районе, недалеко от позиций ВСУ. "Задержанный оказался любителем роSSийской пропаганды, что засвидетельствовало огромное количество групп в его телефоне", - отметили в полиции.

Фото: t.me/kyivpatrol

А в Днепровском районе на блокпосту была задержана гражданка РоSSии, в телефоне которой патрульные нашли видео перемещения военной техники ВСУ, которое она посылала в РоSSию.

Фото: t.me/kyivpatrol