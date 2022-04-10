В Киеве задержали гражданку РоSSии, передававшую видео перемещения военной техники ВСУ

Также задержаны двое мужчин.

Патрульная полиция Киева обнаружила в трех районах столицы диверсантов и предателей, фотографировавших позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, в Соломенском районе инспекторы обратили внимание на мужчину, который нарушал комендантский час. В телефоне задержанного патрульные обнаружили фото блок-постов и обстрелянные ракетами объекты.

Фото: t.me/kyivpatrol

Еще одного злоумышленника задержали в Подольском районе, недалеко от позиций ВСУ. "Задержанный оказался любителем роSSийской пропаганды, что засвидетельствовало огромное количество групп в его телефоне", - отметили в полиции.

Фото: t.me/kyivpatrol

А в Днепровском районе на блокпосту была задержана гражданка РоSSии, в телефоне которой патрульные нашли видео перемещения военной техники ВСУ, которое она посылала в РоSSию.

Фото: t.me/kyivpatrol

Задержанных патрульные передали работникам СБУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Отныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – ШимонитеОтныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – Шимоните
Украина получит танки от союзников в течение нескольких дней, – корреспондент CNNУкраина получит танки от союзников в течение нескольких дней, – корреспондент CNN
Кадыров выдал за гуманитарку награбленное в Мариуполе его мародерами: видеоКадыров выдал за гуманитарку награбленное в Мариуполе его мародерами: видео
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войныУкраинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны
От роSSийского войска можно ожидать любого идиотизма, - Арестович о безопасности в КиевеОт роSSийского войска можно ожидать любого идиотизма, - Арестович о безопасности в Киеве
Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощиВеликобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи
"Эффективно отработали по позициям": бойцы "Азова" дали бой оккупантам, видео"Эффективно отработали по позициям": бойцы "Азова" дали бой оккупантам, видео
В РоSSии из-за санкций нехватка комплектующих для военных кораблей: документыВ РоSSии из-за санкций нехватка комплектующих для военных кораблей: документы
Санкции в действии: в РоSSии сокращается производство военных кораблей из-за нехватки иностранных комплектующихСанкции в действии: в РоSSии сокращается производство военных кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих
Оккупанты превратили школу в руины: фото и видео из села под КиевомОккупанты превратили школу в руины: фото и видео из села под Киевом
Джонсон встретился с Зеленским в КиевеДжонсон встретился с Зеленским в Киеве
Посольство Италии возобновит работу в КиевеПосольство Италии возобновит работу в Киеве
ЕС за 40 дней войны перевел РоSSии 37 млрд евро, – ПодолякЕС за 40 дней войны перевел РоSSии 37 млрд евро, – Подоляк
Последние новости
Подгружаем последние новости