Оккупанты не пропустили автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара
Транспорт для мелитопольцев захватчики блокировали четыре дня, сегодня 529 человек все же смогли добраться до Запорожья, информирует
Более 4,5 тысяч украинцев эвакуировали по гуманитарным коридорам 9 апреля,
Из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте и автобусах в Запорожье эвакуировались 3 425 человек. Еще 3 233 человека эвакуировались из городов Запорожской области: Полог, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара.
Кроме того, уехать из захваченного роSSийскими оккупантами Мелитополя смогли 529 местных жителей – они ждали эвакуации четыре дня, сегодня автобусы удалось освободить. Колонна с эвакуированными уже в Запорожье.
Автобусы, выехавшие для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, пришлось вернуть в Запорожье – оккупанты отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра предстоит повторная попытка добраться до этих городов.
Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной в Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.