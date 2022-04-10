Оккупанты не пропустили автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара

Более 4,5 тысяч украинцев эвакуировали по гуманитарным коридорам 9 апреля, сообщила министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте и автобусах в Запорожье эвакуировались 3 425 человек. Еще 3 233 человека эвакуировались из городов Запорожской области: Полог, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара.

Кроме того, уехать из захваченного роSSийскими оккупантами Мелитополя смогли 529 местных жителей – они ждали эвакуации четыре дня, сегодня автобусы удалось освободить. Колонна с эвакуированными уже в Запорожье.

Автобусы, выехавшие для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, пришлось вернуть в Запорожье – оккупанты отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра предстоит повторная попытка добраться до этих городов.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной в Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.