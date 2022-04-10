Великобритания возьмет шефство в восстановлении Киева и области после войны, – обращение президента Зеленского.

Президент Украины подчеркнул, что роSSийская агрессия не имела целью ограничиваться только одной Украиной , только разрушением нашей свободы и жизни. Весь европейский проект – вот мишень русской Федерации.

Великобритания возьмет шефство в послевоенном восстановлении Киева и Киевской области. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 9 апреля.

Он отметил, что готовность Британии помогать восстанавливать разрушенную россиянами Киевщину сегодня во время визита в украинскую столицу высказал премьер-министр Борис Джонсон.

Премьер также дал Зеленскому конкретные ответы на вопросы по поставкам вооружения.

Президент отметил, что в течение всех 45 дней полномасштабного вторжения РоSSии он в переговорах с зарубежными партнерами поднимает три темы: конкретную помощь обороне, конкретную помощь людям, конкретные гарантии безопасности Украине.

"Среди приоритетных задач для нашей дипломатии - введение более болезненных ограничений денежных потоков РФ . Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что задача антивоенной коалиции – скорее завершить войну, которую начала РоSSия, освободить нашу землю от захватчиков и гарантировать безопасность Украины, а значит – безопасность демократии и свободы народов на Востоке Европы.

"Это собственно стратегия защиты для каждого цивилизованного государства - давить на РоSSию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир и безопасность, вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем. Потому что роSSийская агрессия не имела целью ограничиваться только одной Украиной, только разрушением нашей свободы и жизни. Весь европейский проект – вот мишень РоSSийской Федерации", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что получил от канцлера Австрии заверение, что принудить РоSSию к миру для них столь же важно, как и для других ответственных государств. Австрия обещает вместе с партнерами продлевать санкции против РФ , пока та не уберет все свои силы с украинской суверенной территории.

Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо за 10 млрд долларов помощи для украинских вынужденных переселенцев.

Напомним, Украина призывает своих зарубежных партнеров участвовать в восстановлении пострадавших от нападения РоSSии регионов. Австралии предложено взять шефство над Херсонщиной.

Киевская область уже стала одной из наиболее уничтоженных роSSийскими оккупантами. Некоторые населенные пункты, в частности, Бородянку, Макаров, Бучу, Гостомель, Ирпень, враг буквально пытался сравнять с землей.