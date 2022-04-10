Великобритания возьмет шефство в восстановлении Киева и области после войны, – обращение президента Зеленского.

Президент Украины подчеркнул, что роSSийская агрессия не имела целью ограничиваться только одной Украиной, только разрушением нашей свободы и жизни. Весь европейский проект – вот мишень русской Федерации.

Великобритания возьмет шефство в восстановлении Киева и области после войны, – обращение президента Зеленского.
Фото: ОПУ

Великобритания возьмет шефство в послевоенном восстановлении Киева и Киевской области. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 9 апреля.

Он отметил, что готовность Британии помогать восстанавливать разрушенную россиянами Киевщину сегодня во время визита в украинскую столицу высказал премьер-министр Борис Джонсон.

Премьер также дал Зеленскому конкретные ответы на вопросы по поставкам вооружения.

Президент отметил, что в течение всех 45 дней полномасштабного вторжения РоSSии он в переговорах с зарубежными партнерами поднимает три темы: конкретную помощь обороне, конкретную помощь людям, конкретные гарантии безопасности Украине.

"Среди приоритетных задач для нашей дипломатии - введение более болезненных ограничений денежных потоков РФ. Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что задача антивоенной коалиции – скорее завершить войну, которую начала РоSSия, освободить нашу землю от захватчиков и гарантировать безопасность Украины, а значит – безопасность демократии и свободы народов на Востоке Европы.

"Это собственно стратегия защиты для каждого цивилизованного государства - давить на РоSSию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир и безопасность, вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем. Потому что роSSийская агрессия не имела целью ограничиваться только одной Украиной, только разрушением нашей свободы и жизни. Весь европейский проект – вот мишень РоSSийской Федерации", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что получил от канцлера Австрии заверение, что принудить РоSSию к миру для них столь же важно, как и для других ответственных государств. Австрия обещает вместе с партнерами продлевать санкции против РФ, пока та не уберет все свои силы с украинской суверенной территории.

Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо за 10 млрд долларов помощи для украинских вынужденных переселенцев.

Напомним, Украина призывает своих зарубежных партнеров участвовать в восстановлении пострадавших от нападения РоSSии регионов. Австралии предложено взять шефство над Херсонщиной.

Киевская область уже стала одной из наиболее уничтоженных роSSийскими оккупантами. Некоторые населенные пункты, в частности, Бородянку, Макаров, Бучу, Гостомель, Ирпень, враг буквально пытался сравнять с землей.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Отныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – ШимонитеОтныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – Шимоните
Украина получит танки от союзников в течение нескольких дней, – корреспондент CNNУкраина получит танки от союзников в течение нескольких дней, – корреспондент CNN
Кадыров выдал за гуманитарку награбленное в Мариуполе его мародерами: видеоКадыров выдал за гуманитарку награбленное в Мариуполе его мародерами: видео
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Путин могут встретиться только после победы Украины на Донбассе – ПодолякЗеленский и Путин могут встретиться только после победы Украины на Донбассе – Подоляк
Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войныУкраинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны
Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощиВеликобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи
Верховная Рада во время войны решила реформировать трудовое законодательствоВерховная Рада во время войны решила реформировать трудовое законодательство
ЕС за 40 дней войны перевел РоSSии 37 млрд евро, – ПодолякЕС за 40 дней войны перевел РоSSии 37 млрд евро, – Подоляк
У Орбана наконец-то осудили военные преступления в Буче, но только после сообщений СМИ о том, что премьер требовал доказательств их правдивостиУ Орбана наконец-то осудили военные преступления в Буче, но только после сообщений СМИ о том, что премьер требовал доказательств их правдивости
В Черниговской области россияне устроили штаб в церкви и расстреливали там людейВ Черниговской области россияне устроили штаб в церкви и расстреливали там людей
Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку западных партнеров в восстановлении страны – КубраковУкраина рассчитывает на всестороннюю поддержку западных партнеров в восстановлении страны – Кубраков
В Луганской области войска РФ атаковали позиции пограничников дронами-камикадзеВ Луганской области войска РФ атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе
Оккупанты накапливают силы для наступления и увеличивают количество обстрелов в Луганской областиОккупанты накапливают силы для наступления и увеличивают количество обстрелов в Луганской области
Последние новости
Подгружаем последние новости