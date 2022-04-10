Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву, британскому премьеру подарили керамического петушка – символ стойкости украинцев

Они прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни.

Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву, британскому премьеру подарили керамического петушка – символ стойкости украинцев

После переговоров Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Києва.

В частности, они прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Владимир Зеленский показал гостю мемориал павшим героям.

Фото: ОПУ

Во время прогулки к Президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков.

“Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной русскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка на Киевщине. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в сети Интернет и стало символом стойкости украинского народа”, – говорится в сообщении.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Напомним, Джонсон 9 апреля посетил Киев. Он сообщил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Предварительно известно, что Лондон, в частности, предоставит Украине 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.

Как сообщалось, Великобритания передаст Украине вооружение еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.

В Министерстве обороны Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff, а также автомобилей типа Chakal, которые могут использоваться в качестве разведывательных или дальнобойных патрульных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Отныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – ШимонитеОтныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – Шимоните
Украина получит танки от союзников в течение нескольких дней, – корреспондент CNNУкраина получит танки от союзников в течение нескольких дней, – корреспондент CNN
Кадыров выдал за гуманитарку награбленное в Мариуполе его мародерами: видеоКадыров выдал за гуманитарку награбленное в Мариуполе его мародерами: видео
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Путин могут встретиться только после победы Украины на Донбассе – ПодолякЗеленский и Путин могут встретиться только после победы Украины на Донбассе – Подоляк
«У Украины нет времени ждать»: Зеленский призывает Запад ввести эмбарго на энергоносители из РФ«У Украины нет времени ждать»: Зеленский призывает Запад ввести эмбарго на энергоносители из РФ
Разговор был очень насыщенным и конструктивным, - Ермак о неожиданном визите Джонсона в КиевРазговор был очень насыщенным и конструктивным, - Ермак о неожиданном визите Джонсона в Киев
Мариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - ЗеленскийМариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - Зеленский
Были вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои домаБыли вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои дома
"Это будет сложная баталия": Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа"Это будет сложная баталия": Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа
Джонсон встретился с Зеленским в КиевеДжонсон встретился с Зеленским в Киеве
Обсудили поддержку Украины в будущем в членстве в Евросоюзе, - Зеленский на брифинге с канцлером АвстрииОбсудили поддержку Украины в будущем в членстве в Евросоюзе, - Зеленский на брифинге с канцлером Австрии
Зеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасностиЗеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасности
Зеленский о переговорах с РФ: "Только Путин решает, когда война закончится"Зеленский о переговорах с РФ: "Только Путин решает, когда война закончится"
Последние новости
Подгружаем последние новости