Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву, британскому премьеру подарили керамического петушка – символ стойкости украинцев

Они прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни.

После переговоров Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Києва.

В частности, они прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Владимир Зеленский показал гостю мемориал павшим героям.

Фото: ОПУ

Во время прогулки к Президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков.

“Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной русскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка на Киевщине. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в сети Интернет и стало символом стойкости украинского народа”, – говорится в сообщении.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Напомним, Джонсон 9 апреля посетил Киев . Он сообщил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Предварительно известно, что Лондон, в частности, предоставит Украине 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.

Как сообщалось, Великобритания передаст Украине вооружение еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.

В Министерстве обороны Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff, а также автомобилей типа Chakal, которые могут использоваться в качестве разведывательных или дальнобойных патрульных.