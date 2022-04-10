Правительство подало на рассмотрение Зеленскому проект указа о Фонде восстановления Украины

Задачей органа станет координация накопления денежных ресурсов для послевоенного восстановления страны.

Правительство подало на рассмотрение Зеленскому проект указа о Фонде восстановления Украины
Фото: kmu.gov.ua

Правительство сегодня подало на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому проект указа о создании Фонда восстановления Украины. Он будет обеспечивать координацию накопления денежных ресурсов для послевоенного восстановления страны.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на состоявшемся в офлайн-формате заседании Кабинета министров.

В рамках этого фонда создадут пять рабочих групп, которые будут отвечать за разные направления, включая коммуникацию с международными финансовыми организациями и странами-партнерами по сбору средств от частных лиц и крупных мировых корпораций и компаний.

Кроме того, на рассмотрение президенту был представлен проект указа о создании Национального совета по восстановлению страны.

Напомним, в марте президент Зеленский сообщил, что в государстве формируются специальные фонды восстановления разрушенного россиянами имущества и инфраструктуры. По состоянию на 11 марта их было четыре, в том числе Фонд восстановления и трансформации экономики, Фонд обслуживания и погашения госдолга, Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

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