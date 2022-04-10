Зеленский и Путин могут встретиться только после победы Украины на Донбассе – Подоляк

И этого точно не произойдет в ближайшие недели.

Зеленский и Путин могут встретиться только после победы Украины на Донбассе – Подоляк
© Коллаж ZN.UA

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и роSSийского диктатора Владимира Путина возможна только после победы нашей страны в крупных битвах, в том числе на Донбассе, заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

Такая встреча не состоится через неделю или две, подчеркнул он в эфире национального телемарафона. А когда Зеленский и Путин все же встретятся, Украина должна выйти на переговоры с сильной позицией.

«Это будет происходить следующим образом. Украина уже готова к большим битвам, Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе, после чего Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой сможет диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три», – пояснил Подоляк.

Советник Андрея Ермака считает, что РоSSия еще не поняла, что с Украиной нужно разговаривать на равных и слышать ее, но поймет после битвы на Донбассе, к которой роSSийские войска сейчас активно готовятся.

Подоляк также считает, что после этого Украина сможет получить от агрессора конкретные гарантии безопасности, и уже с этой позиции Владимир Зеленский будет разговаривать с Владимиром Путиным.

«РоSSия хочет там (на Донбассе – ред.) одержать какую-то ситуативную победу. Она ее не получит, безусловно, но она хочет нанести нам какое-нибудь поражение. И после этого мы сможем перейти действительно к конкретным пошаговым переговорам, из которых мы выйдем с конкретной формулой безопасности для Украины», - добавил он.

Подоляк напомнил о том, что Украина платит за победу очень высокую цену, ежедневно теряет людей и инфраструктуру. Но, по его мнению, она – единственная страна, способная справиться с имперскими амбициями таких стран, как РФ.

«Все, что произошло – Буча, Киевская область, Краматорск, все это довело до того, что мы должны поставить точку на людоедских режимах, коим и является сейчас РФ», - резюмировал Подоляк.


Ольга Чекис, ZN.ua

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