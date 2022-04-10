«У Украины нет времени ждать»: Зеленский призывает Запад ввести эмбарго на энергоносители из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Запада ужесточить санкции против РоSSии и немедленно ввести эмбарго на роSSийские нефть и газ.

Деньги от продажи энергоносителей агрессор тратит на содержание армии и продолжает войну против Украины. Поэтому среди приоритетных задач для нашей дипломатии – введение более болезненных ограничений денежных потоков РФ , и в первую очередь – для нефтяного бизнеса.