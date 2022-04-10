«У Украины нет времени ждать»: Зеленский призывает Запад ввести эмбарго на энергоносители из РФ

Деньги от продажи нефти и газа идут на содержание роSSийской армии и продолжение агрессии против Украины, информирует ZN.ua.

«У Украины нет времени ждать»: Зеленский призывает Запад ввести эмбарго на энергоносители из РФ
© Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Запада ужесточить санкции против РоSSии и немедленно ввести эмбарго на роSSийские нефть и газ.

Деньги от продажи энергоносителей агрессор тратит на содержание армии и продолжает войну против Украины. Поэтому среди приоритетных задач для нашей дипломатии – введение более болезненных ограничений денежных потоков РФ, и в первую очередь – для нефтяного бизнеса.

«У Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Нужно действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом», – подчеркнул Зеленский во время ежедневного обращения.


Ольга Чекис, ZN.ua

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