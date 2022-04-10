Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны

Исследователи анализируют потери роSSийской техники, подтвержденные фото- и видеодоказательствами, информирует ZN.ua.

Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны
© КГГА, Алексей Самсонов

Вооруженные силы Украины захватили более тысячи единиц роSSийской тяжелой техники и автомобилей с начала войны. Об этом сообщает портал Oryx.

"В настоящее время визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц (тяжелой) военной техники из РоSSии", - сообщают исследователи.

Портал Oryx анализирует именно те потери роSSийской техники после ее полномасштабного нападения на Украину, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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