Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны

Вооруженные силы Украины захватили более тысячи единиц роSSийской тяжелой техники и автомобилей с начала войны. Об этом сообщает портал Oryx .

"В настоящее время визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц (тяжелой) военной техники из РоSSии", - сообщают исследователи.

Портал Oryx анализирует именно те потери роSSийской техники после ее полномасштабного нападения на Украину, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.