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2022-04-10
Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны
Исследователи анализируют потери роSSийской техники, подтвержденные фото- и видеодоказательствами, информирует
Вооруженные силы Украины захватили более тысячи единиц роSSийской тяжелой техники и автомобилей с начала войны. Об этом сообщает портал
"В настоящее время визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц (тяжелой) военной техники из РоSSии", - сообщают исследователи.
Портал Oryx анализирует именно те потери роSSийской техники после ее полномасштабного нападения на Украину, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.
Таисия Ястремская, ZN.ua