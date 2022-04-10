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2022-04-10
От роSSийского войска можно ожидать любого идиотизма, - Арестович о безопасности в Киеве
Шансы на повторную попытку россиян захватить столицу – минимальны, информирует
© Алексей Арестович/facebook
Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что шансы на вторую попытку РоSSии захватить Киев – минимальны. Об этом он рассказал в своем
"Когда имеешь дело с россиянами, можно ожидать любого идиотизма. Но с военной точки зрения большей дури, чем с кровавыми потерями брать оборонительные рубежи и районы, а затем оставить их в результате поражения, отойти, а потом снова их брать… проще было уже удерживать, немного отступив, или на месте стоя – это полный идиотизм", - заявил он.
Таисия Ястремская, ZN.ua