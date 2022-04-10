От роSSийского войска можно ожидать любого идиотизма, - Арестович о безопасности в Киеве

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что шансы на вторую попытку РоSSии захватить Киев – минимальны. Об этом он рассказал в своем Telegram -канале.

"Когда имеешь дело с россиянами, можно ожидать любого идиотизма. Но с военной точки зрения большей дури, чем с кровавыми потерями брать оборонительные рубежи и районы, а затем оставить их в результате поражения, отойти, а потом снова их брать… проще было уже удерживать, немного отступив, или на месте стоя – это полный идиотизм", - заявил он.