Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией

Ввоз всех роSSийских товаров в страну запрещен.

Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией
© РИА Новости

Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Введено торговое эмбарго против РоSSийской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из РоSSийской Федерации", – сообщил он.

Также на субботнем заседании правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий и соглашения между Кабмином и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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