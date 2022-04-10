Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией

Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное эмбарго на торговлю с Россией , которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Введено торговое эмбарго против РоSSийской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из РоSSийской Федерации", – сообщил он.