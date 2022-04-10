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2022-04-10
Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией
Ввоз всех роSSийских товаров в страну запрещен.
© РИА Новости
Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины. Об этом в своем
"Введено торговое эмбарго против РоSSийской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из РоSSийской Федерации", – сообщил он.
Также на субботнем заседании правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий и соглашения между Кабмином и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.
Таисия Ястремская, ZN.ua