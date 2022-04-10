Европа вводит дополнительные санкции против Беларуси

ЕС продолжит вводить строгие санкции против РФ и Беларуси для того, чтобы эффективно ограничить способность РоSSии продолжать агрессию против Украины, информирует ZN.ua.

Европа вводит дополнительные санкции против Беларуси

Совет Евросоюза расширит ограничительные меры, ранее наложенные на Беларусь в связи с роSSийской военной агрессией против Украины. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

"24 февраля 2022 года президент РФ объявил проведение военной операции в Украине, после роSSийские вооруженные силы напали на Украину, в том числе с территории Беларуси. Это вопиющее нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в сообщении.

В выводах от 24 марта 2022 года отмечается, что ЕС готов двигаться дальше во введении скоординированных санкций против РоSSии и Беларуси для того, чтобы эффективно ограничить способность РоSSии продолжать агрессию.

Ограничительные меры предусматривают:

  • полный запрет на продажу Беларуси, ее физическим и юридическим лицам любых ценных бумаг, деноминированных в любой национальной валюте стран-членов ЕС.
  • запрет на продажу, поставку или любую передачу Беларуси, включая ее Центробанк, банкнот этих национальных валют. Исключение из этого правила будет делаться для путешествующих на территорию Беларуси европейцев, а также для их прямых родственников, путешествующих вместе с ними. Это исключение касается также представителей дипломатического корпуса европейских стран и международных организаций, аккредитованных в Беларуси.
  • запрет на операции для всего автомобильного транспорта, принадлежащего Беларуси, это означает запрет любой автомобильной транспортировки товаров в пределах Евросоюза и их транзитные перевозки. Этот запрет не будет распространяться на почтовые перевозки, поскольку эти услуги имеют универсальное значение. Данный запрет вступит в силу с 16 апреля 2022 г. для всех товаров, перевозка которых началась после 9 апреля с территории Европейского Союза, или для транзита по территории ЕС для возвращения соответствующих транспортных средств на территорию Беларуси.
  • запрет на закупку, импорт или транспортировку на территорию ЕС природного газа и нефти, включая бензиновые продукты, а также металлов: титана, алюминия, меди, никеля, палладиума и железной руды.
  • запрет на закупку, импорт и транспортировку фармакологической, медицинской, сельскохозяйственной или пищевой продукции, включая зерно и удобрения. Исключения из этого запрета будут производиться только для гуманитарных товаров, товаров для дипломатических и консульских учреждений, международных организаций на территории Беларуси, имеющих иммунитет, в соответствии с международным законодательством. Соответствующие организации должны запрашивать Еврокомиссию разрешение на такие поставки за две недели до завоза.

Соответствующее решение Совета ЕС вступает в силу с момента опубликования в Официальном журнале ЕС.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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