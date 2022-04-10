Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи

Планируется также ужесточение санкций против РоSSии.

Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи
Фото: ОПУ

Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.

Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон, который посетил сегодня Киев, написал в Твиттере.

“Сегодня я встретил своего друга Президента Зеленского в Киеве в знак непреклонной поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании РоSSии”, – говорится в сообщении.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Во время совместного брифинга с президентом Украины Джонсон отметил, что военные преступления Путина в Буче, Ирпене и других городах Украины нанесли сокрушительный удар его репутации и репутации его правительства.

“Надо давить, отвод войск только временный. Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление и санкции против РоSSии – с каждой неделей. Мы не будем ограничиваться замораживанием активов или санкциями против олигархов. Мы окажем влияние на возможность РоSSии использовать свои энергетические ресурсы. Мы предоставим Украине экономическую поддержку и военную помощь”, – сказал глава британского правительства.

Он добавил, что Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь стране экономическим путем.

Также в планах – помощь с разминированием и поставкой Украине оборудования, технологий, разведывательной информации.

Напомним, Великобритания передаст Украине вооружение еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.

В Британии рассматривают варианты отправки бронированного транспорта типа Mastiff, а также автомобилей типа Chakal, которые могут использоваться в качестве разведывательных или дальнобойных патрульных.

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